Развожаев раскрыл состояние пострадавшего при падении дрона в Севастополе Развожаев назвал стабильным состояние пострадавшего при падении дрона в Орловке

Фото: t.me/razvozhaev

Состояние мужчины, пострадавшего в результате падения обломков украинского беспилотника во дворе частного дома в селе Орловка, оценивается как стабильное, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По словам городского главы, мужчина продолжает оставаться в реанимации.

Павел Алексеевич пока находится в реанимации Первой городской больницы, но врачи говорят, что состояние его стабильное, самое страшное уже позади. Впереди выздоровление и, конечно, долгая реабилитация, — рассказал Развожаев.

Житель Орловки получил ранения, когда вышел на улицу, услышав звуки работы системы ПВО. Мужчина рассказал, что его жена и сын уехали по делам прямо накануне атаки, поэтому пострадал только он.

До ранений он работал штукатуром и, конечно, переживает, что не сможет долгое время работать, — поделился губернатор.

Беспилотники ВСУ прилетели в Орловку в ночь на 7 ноября. Российские ПВО отразили атаку, но обломки одного из дронов упали во дворе частного дома, рассказывал Развожаев. По его словам, в результате инцидента пострадал один человек, ему диагностировали перелом руки.

До этого стало известно о попытке ВСУ атаковать территорию Крыма с помощью 16 беспилотных летательных аппаратов. Украинская армия запустила дроны со стороны Херсонской области. Все они были уничтожены системами противовоздушной обороны.