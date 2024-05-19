Развожаев раскрыл последствия ночной атаки ВСУ на Севастополь Развожаев: жители Севастополя не пострадали из-за ночной атаки ВСУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Специалисты в Севастополе убрали почти все упавшие осколки и суббоеприпасы снарядов, выпущенные Украиной в ночь на 19 мая, никто из жителей города не пострадал, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. Поиск суббоеприпасов для дальнейшего их уничтожения продолжается. Глава города также рассказал о повреждении нескольких жилых домов.

Пострадавших в результате ночной атаки ВСУ нет. <...> В городе повреждены несколько жилых домов. Муниципальные комиссии вышли на обходы, чтобы зафиксировать повреждения, — написал он.

Утром 19 мая Минобороны РФ сообщало о перехвате украинских дронов и поставленных Киеву странами Запада баллистических ракет ATACMS. По данным военных, в небе над Крымом дежурные средства ПВО сбили девять ракет ATACMS и один беспилотник. Еще три дрона нейтрализовали над Белгородской областью и 57 — над Краснодарским краем.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» опубликовал видео, на котором, предположительно, запечатлен запуск ракет ATACMS по Крыму. Судя по кадрам, ВСУ могли выпустить по территории республики около десятка боеприпасов.

В ночь на 19 мая над Черным морем заметили разведывательный американский беспилотник RQ-4 Global Hawk. Предположительно, он мог наводить украинские дроны, которые пытались атаковать объекты на территории России.