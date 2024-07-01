Развожаев раскрыл подробности ракетной атаки ВСУ на Севастополь Развожаев: ПВО сбила четыре воздушные цели над акваторией Севастополя

По меньшей мере четыре воздушные цели сбиты в небе над акваторией Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, осколки уничтоженных ракет упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. Глава региона добавил, что уточняет сведения о повреждении гражданской инфраструктуры. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Отражение ракетной атаки продолжается. По предварительной информации 4 воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Но осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе, — написал он.

Развожаев ранее заявил, что в Севастополе объявлена воздушная тревога, в городе работает система противовоздушной обороны. Он призвал жителей соблюдать меры безопасности, отметив, что все службы приведены в состояние боевой готовности.

Глава региона также напомнил, что для сохранения здоровья и жизней важно не находиться на открытом пространстве, поскольку основную опасность представляют осколки. По его словам, российские военные ведут работу по уничтожению воздушных целей.

До этого он рассказал, что в городе ввели новый сигнал оповещения населения об угрозе удара со стороны ВСУ — «Баллистика». Это решение было принято на заседании заксобрания города.