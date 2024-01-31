Развожаев: ПВО сработала в Севастополе

В Севастополе работает система противовоздушной обороны, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, все службы приведены в состояние боевой готовности, он призвал сохранять спокойствие.

В Севастополе работает система ПВО. Просьба всем сохранять спокойствие. Все службы приведены в состояние боевой готовности, — говорится в сообщении.

Глава региона пояснил, что ПВО, по предварительным данным, сбила воздушную цель. Ее обломки упали на пустыре в районе Любимовки. На место направлены все службы, отметил он.

До этого в городе была объявлена воздушная тревога. Развожаев опубликовал правила действий в случае ракетной опасности. Так, гражданам рекомендуется плотно зарыть окна и двери, перекрыть газ, воду и свет. Укрываться необходимо в комнате с несущими стенами в значительном удалении от окна.

Также сообщалось о сбитом украинском беспилотнике под Белгородом. По данным Минобороны РФ, БПЛА самолетного типа был сбит дежурными средствами ПВО.

Еще один дрон был уничтожен над территорией Трубчевского района Брянской области в ночь на 30 января, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, в данном случае также обошлось без пострадавших и разрушений.