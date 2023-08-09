Развожаев пригрозил увольнением за покупку иномарок для чиновников Губернатор Севастополя Развожаев отменил закупку машин Citroën для госучреждения

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале об отмене закупки в лизинг автомобилей Citroen для нужд государственной экспертизы города. Он также пригрозил увольнением чиновнику, допустившему такое решение. По словам губернатора, стартовая цена госзакупки должна была составить более 12 млн рублей.

Увидел сейчас в ряде телеграм-каналов информацию о том, что ГАУ «Государственная экспертиза города Севастополя» объявило госзакупку на приобретение в лизинг французского автомобиля Citroën по стартовой цене от 12 млн рублей. Тот, кто принял решение о такой закупке, завтра будет уволен. Закупка отменена, — написал Развожаев.

По данным единой информационной системы закупок, госэкспертиза Севастополя разместила заявку на пятилетний лизинг автомобиля Citroën SpaceTourer/Business Lounge XL CKD 2.0TD AT с кожаной отделкой салона, начальная цена которого составила 12,7 мл рублей.

Развожаев также добавил, что подобные действия можно расценивать как «провокацию либо деградацию» и полное непонимание того, «какая сейчас ситуация в стране».

Ранее президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили. По его мнению, это позволит улучшить качество российского автопрома.

Около 77% россиян поддержали идею президента. По данным сервиса SuperJob, проводившего соответствующий опрос, лишь 11% респондентов высказались против предложенных мер, еще 12% затруднились ответить.