Развожаев заявил, что найденный в Черном море предмет оказался не миной

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Предмет, найденный недалеко от пляжа Любимовка в Севастополе, оказался не дрейфующей миной, об этом в Telegram сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он уточнил, что тревога оказалась ложной, никакой опасности для местных жителей пребывание на пляже не несет. Чем именно оказался предмет, градоначальник не уточнил.

Спецслужбы флота проверили предмет, обнаруженный в море недалеко от пляжа Любимовка. Оказалось, что тревога ложная, и это — не мина. Всем спецслужбам выражаю благодарность за бдительность. В Севастополе все спокойно, — написал Развожаев.

Незадолго до этого губернатор Севастополя сообщал о том, что в Черном море была обнаружена дрейфующая мина. Он уточнил, что ее заметили в районе пляжа Любимовка на расстоянии менее 100 метров от берега. «Мина» двигалась в направлении Северной бухты.

Ранее Развожаев также сообщал, что в севастопольской морской зоне был обнаружен беспилотник. В связи с этим спецслужбы приняли решение об ограничении движения кораблей из Балаклавы на пляжи и обратно. В то же время проводить эвакуацию людей в прибрежной полосе не стали, так как ситуация находилась под контролем. Позднее губернатор написал, что беспилотник уничтожен, после чего власти сняли ограничения на передвижение водного транспорта.