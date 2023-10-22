Развожаев опроверг новости о взрывах в Севастополе

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Информация о взрывах в Севастополе, тиражируемая в медиапространстве, не соответствует действительности, заявил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев. По его словам, распространением подобных сведений занимается украинская сторона.

Укропаблики опять разгоняют ложь. Выкладывают видео о якобы взрыве чего-то в Севастополе. Это ложь. Никаких взрывов в городе не было, — подчеркнул губернатор.

Развожаев добавил, что недостоверной также является информация о работе российских ПВО в регионе. По его словам, системы были в боевой готовности, однако до Севастополя 22 октября никакие воздушные цели не долетали. Чиновник отметил, что подобными сообщениями «вражеские каналы» пытаются держать аудиторию в напряжении. В городе все оперативные службы контролируют обстановку, уточнил он. Глава региона также призвал граждан доверять информации только из официальных источников.

Ранее на Крымском мосту временно перекрыли движение на автомобильной трассе. Водителей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Вскоре после этого, по словам Развожаева, в Севастополе объявили воздушную тревогу. Причины срабатывания сирен не назывались.