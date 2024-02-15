Развожаев объяснил причину громких звуков в Севастополе Развожаев: громкие звуки в Севастополе связаны с учебными стрельбами на полигоне

Фото: МО РФ

Громкие звуки в Севастополе связаны с учебными стрельбами на местном полигоне, заявил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, в зависимости от направления ветра звук может быть слышен в разных районах города.

Это военные проводят учебные стрельбы на полигоне в Казачьей бухте. Они продлятся ориентировочно до 22 [часов], — пояснил он.

Ранее «Известия» со ссылкой на Министерство обороны РФ писали, что российские военные аэродромы проверили на устойчивость к массированным ударам. Специальные военные учения проведены сразу в нескольких регионах на западном и южном стратегических направлениях. Они проходили с учетом опыта специальной военной операции.

По данным издания, подобные тренировки, в которых прорабатывается восстановление аэродромов, актуальны на фоне регулярных атак украинских беспилотников. Эксперты полагают, что не следует недооценивать и угрозу со стороны Североатлантического альянса. Как отмечается, во время маневров прорабатывалось восстановление аэродромов после массированных ударов. Российские военнослужащие заделывали воронки, отстраивали взлетно-посадочные полосы, а также капониры.