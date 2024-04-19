Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе уничтожением воздушной цели Развожаев: громкие звуки в Севастополе были связаны с работой ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Громкие звуки в Севастополе связаны с работой ПВО над морем, далеко от города, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. Он добавил, что в городе все спокойно.

Громкие звуки, которые было слышно в городе — это по предварительным данным дежурными средствами ПВО уничтожена воздушная цель над морской акваторией на большом расстоянии от Севастополя. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты инфраструктуры в городе не пострадали, — написал он.

Ранее, 12 апреля, российский флот провел тренировку расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО) со стрельбой из оружия. Учения прошли в Южном и Северном молах, а также в районе Стрелецкой бухты. Звуки стрельбы обеспокоили местных жителей, в том числе жителей Севастополя.

Тем временем в Токмаке Запорожской области завершились аварийно-спасательные работы, организованные после атаки Вооруженных сил Украины. Как уточнил губернатор региона Евгений Балицкий, в результате ударов погибли 16 мирных жителей, в том числе трое детей.

До этого губернатор Севастополя опроверг слухи о подрыве электроподстанции. По его словам, все работает в обычном режиме. Перед этим стала распространяться информация о том, что якобы ГУР Украины совершило подрыв Севастопольской электроподстанции.