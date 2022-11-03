Развожаев: ни один из выброшенных в Севастополе дельфинов не найден

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Ни один из выброшенных в Черное море в Севастополе дельфинов пока не найден, заявил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев. По его словам, специалисты увидели в море лишь одну афалину, однако определить, искомое ли это животное, не получилось — дельфин не дал к себе приблизиться. Поиски продолжаются.

Операция по спасению дельфинов началась в 7 утра сегодня. Я на связи с нашими специалистами, которые продолжают искать дельфинов в акватории по моему поручению. Пока наши специалисты увидели только одного дельфина. Непонятно дикий афалин это или «наш». Но приблизиться к нему не удалось. Поиски продолжаются, — написал Развожаев.

Он уточнил, что операция по поиску и спасения дельфинов проходит при помощи специалистов из Севприроднадзора, Центра обеспечения гражданской защиты Севастополя и специалистов дельфинария из Коктебеля. Контролируют работу представители территориального отделения Росприроднадзора. Губернатор призвал местных жителей в случае обнаружения дельфинов отправлять ему координаты для последующей проверки.

Ранее сообщалось, что владелец дельфинария в Севастополе выкинул в море четырех афалин. Очевидцы застали директора дельфинария и его сообщников за этим занятием и включили камеры смартфонов.

Развожаев сообщил, что операция по спасению выброшенных из дельфинария афалин в Севастополе начнется в четверг, 3 ноября, рано утром. Для этого специально пригласили дрессировщика из Коктебеля, которая изначально работала с этими дельфинами.