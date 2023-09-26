Развожаев назвал идиотизмом решение не пустить детей в укрытие в местном ДК

Фото: t.me/razvozhaev

Михаил Развожаев

Случай с охранником в Севастополе, который во время воздушной тревоги не пустил людей в убежище Дома культуры рыбаков, представляет собой запредельный идиотизм, заявил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он пообещал «жестко» разобраться с этим.

Случай, который произошел накануне в ДКР, когда охранник попросил людей уйти из здания и идти в «свои» укрытия — запредельный идиотизм, либо сознательное вредительство. С таким будем разбираться жестко, — написал глава региона.

Детей и посетителей Дворца культуры рыбаков в Севастополе выгнали на улицу во время воздушной тревоги вечером 25 сентября. В Сети появилось видео инцидента, снятое очевидцами. На кадрах мужчина, представившийся пожарным ДКР, сообщил, что в укрытие велели пускать только сотрудников учреждения.

Позже исполнительный директор ДКР Людмила Богатырева объяснила подобное тем, что это были жители соседних домов, которые пытались проникнуть в здание вместе с участниками ансамбля «Атлантика», а охранник поступил так, потому что в учреждении действует пропускной режим.

Комментируя произошедшее, член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что власти должны приложить все усилия для обеспечения безопасности граждан по всей стране.