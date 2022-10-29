Развожаев назвал атаку БПЛА в Севастополе самой массированной с начала СВО

Фото: vk.com/razvozhaev_m

Михаил Развожаев

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что предпринятая утром 29 октября атака беспилотников на город и объекты Черноморского флота была самой массированной за все время. Он добавил, что все удары ВСУ были оперативно отражены, передает ТАСС.

Сегодня ночью была предпринята самая массированная за всю историю СВО атака БПЛА и дистанционными управляемыми надводными аппаратами по акватории Севастопольской бухты, — подчеркнул Развожаев.

В ходе беседы с журналистами он также отметил, что главной целью атак украинских беспилотников в Севастополе были объекты военной инфраструктуры Черноморского флота.

29 октября Развожаев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора, корабли Черноморского флота отбивали нападение. Около 04:20 мск в городе раздался сильный взрыв, после были слышны еще несколько хлопков.

В Севастополе до 12 ноября продлен высокий «желтый» уровень террористической опасности. Режим ввели 31 июля после попытки атаковать с помощью беспилотника штаб Черноморского флота в центре Севастополя.