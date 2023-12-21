Разведсамолет США заметили в Румынии незадолго до взрывов близ Керчи Самолет США Poseidon летал в Румынии незадолго до взрывов в Керченском проливе

Американский самолет-разведчик Boeing P-8 Poseidon появился в восточной части Румынии незадолго до взрывов в Керченском проливе, сообщает Telegram-канал SHOT. Расстояние от места его появления до Крымского полуострова составляет порядка 350 километров. В 17:13 мск Минобороны РФ сообщило, что над акваторией Азовского моря российские системы ПВО сбили украинскую ракету. По данным военных, снаряд был перехвачен около 15:00.

Канал уточняет, что сразу после окончания взрывов воздушный разведчик стал отдаляться в обратном направлении вглубь страны. По информации авторов канала, вылет этот самолет совершил с военной базы НАТО на Сицилии.

О взрывах в районе Крымского моста сообщал со ссылкой на очевидцев Telegram-канал SHOT. Местный информационный центр по автомобильным дорогам сообщал, что перекрыто автодорожное полотно моста. Водителей призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников.

Глава Севастополя Михаил Развожаев 15 декабря сообщал, что в городе сработала система противовоздушной обороны. Он добавил, что, по предварительным данным, сбит беспилотный летательный аппарат. Губернатор также призвал доверять только официальной информации.