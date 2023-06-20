Разведчики сняли на видео уничтоженную под Авдеевкой бронетехнику ВСУ Российские разведчики засняли на видео уничтоженную на Авдеевском направлении технику ВСУ

Фото: МО РФ

Российские разведчики осуществили осмотр и зафиксировали на видео разрушенную украинскую бронетехнику, произведенную в странах НАТО, передает РИА Новости со ссылкой на офицера группы «Юг», известного под позывным Хохол. Эта техника была обнаружена в районе, который регулярно подвергается обстрелам, на Авдеевском направлении.

Это подбитая нашими бронебойщиками, а также подорвавшаяся на наших минных заграждениях на Авдеевском направлении бронированная натовская военная техника, разумеется, поставленная киевскому режиму Западом, — пояснил разведчик, комментируя видео.

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На видеозаписи можно увидеть несколько поврежденных бронетранспортеров, произведенных в странах — членах НАТО. Офицер добавил, что техника была уничтожена этим летом в ходе противодействия контрнаступлению со стороны Украины.

По данным Минобороны, за время контрнаступления ВСУ было уничтожено 15 единиц бронетехники на базе танков Leopard. Телеканал CNN сообщает, что ВСУ также потеряли 16 БМП Bradley. Еще несколько танков Leopard и БМП Bradley с небольшими повреждениями достались ВС РФ в качестве трофеев.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что утром 17 июня ВСУ бросили в бой новые резервы и резко повысили наступательную активность в Запорожской области. По его словам, к 08:00 противник пытался атаковать по меньшей мере три раза.