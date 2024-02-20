Разведчики из Бурятии «вскрыли» блиндажи ВСУ дронами Военкор Дамбиев заявил, что разведчики из Бурятии «вскрыли» блиндажи ВСУ дронами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал в своем Telegram-канале видео атаки операторов российских дронов по блиндажам Вооруженных сил Украины. На кадрах запечатлена работа разведчиков из Бурятии. Точными сбросами они «вскрывают» позиции противника на Южнодонецком направлении, отмечает журналист.

Накануне военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал видео, на котором FPV-дрон влетает в укрытие бойца Вооруженных сил Украины. По словам журналиста, кадры сделаны в селе Первомайском.

Перед этим Министерство обороны России сообщило, что истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ уничтожил пункт управления ВСУ на Купянском направлении в зоне СВО. Экипаж поразил личный состав, укрепленные позиции, командный пункт и технику ВСУ.

Между тем российские средства наблюдения зафиксировали усиление активности украинской авиации сразу на трех направлениях в зоне проведения военной операции. Как сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, речь идет о Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях. Он отметил, что авиация противника действует крайне осторожно и старается избегать зоны действия российской ПВО.