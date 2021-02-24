Разучившемуся ходить после COVID-19 медработнику отказали в инвалидности

https://static.news.ru/photo/ecadc0cc-76b0-11eb-a268-96000091f725_660.jpg Фото: khudi.ekaterinaa/instagam.com

Лаборант Салехардской окружной клинической больницы (СОКБ) Екатерина Худи переболела коронавирусом в тяжёлой форме и в результате этого практически утратила способность ходить. Однако ей отказывают в оформлении инвалидности.

Она пояснила, что за девять месяцев неоднократно лежала в больнице, но лечение оказалось неэффективным. В настоящее время женщина находится дома. По квартире она передвигается с большим трудом, но врачи не видят оснований для назначения инвалидности.

Нет диагноза, нет лечения, нет реабилитации, в инвалидности отказано. Без инвалидности в реабилитационные центры никто не берёт, я до сих пор на больничном, — цитирует её URA.RU.

По словам Худи, COVID-19 она заразилась летом 2020 года от коллег. Те выезжали в Сабетту для обследования вахтовиков, а затем без прохождения карантина продолжили работать в больнице.

В региональном департаменте здравоохранения заверили, что женщина проходила амбулаторное и стационарное лечение, а также неоднократно осматривалась врачебными комиссиями с участием разных специалистов. Однако согласно предоставленным женщиной документам, медико-социальная экспертиза проводилась заочно.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин поручил правительству ввести упрощённый режим получения инвалидности на время пандемии коронавируса. Он также потребовал проработать механизм дополнительной защиты слабозащищённых групп граждан, в том числе инвалидов и пенсионеров, от банковских мошенников.