Разрушено полторы тысячи домов: как ВСУ атакуют РФ 17 июня Подробности новых нападений на Россию

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В минувшие сутки ВСУ не прекращали попыток атаковать территорию России. ПВО РФ сбили три БПЛА на подлете к нефтеперегонной станции «Дружба» в Брянской области. Под Курском в результате падения дрона пострадал один человек. Сразу 23 мины были выпущены в МАПП Шебекино. Подробности атак ВСУ — в обзоре NEWS.ru.

Что известно о новой атаке на нефтепровод «Дружба»

В ночь на 17 июня ВСУ атаковали участок нефтепровода «Дружба» в районе города Новозыбкова Брянской области. По информации канала Mash, первые три взрыва раздались около 00:30. Через 15 минут — ещё несколько.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил, что ночью подразделениями ПВО ВС РФ в Новозыбковском городском округе была отражена атака ВСУ на нефтеперегонную станцию «Дружба», уничтожены три беспилотника самолетного типа.

Фото: Водник/CC BY-SA 3.0/wikimedia.org

Что рассказал Гладков о последствиях обстрелов Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков рассказал о новых атаках ВСУ на территорию региона за минувшие сутки:

в Белгородском районе 18 артиллерийских снарядов выпущено по селу Журавлевка. Также противник сбросил гранату с беспилотника. Пострадавших и разрушений нет;

в Борисовском районе из гранатомета обстреляно село Богун-Городок — зафиксировано 29 прилетов. Также в населенном пункте противник сбросил два взрывных устройства с БПЛА. Обошлось без пострадавших и разрушений;

в Волоконовском районе из миномета и гранатомета обстреляны хутор Старый и село Коновалово — зафиксировано 34 и 14 прилетов соответственно. Пострадавших и разрушений нет;

в Грайворонском городском округе 10 минометных снарядов выпущено рядом с селом Сподарюшино. Никто не пострадал, разрушений нет;

в Краснояружском районе один минометный снаряд пришелся на территорию лесопосадки между селами Демидовка и Графовка. Обошлось без пострадавших и разрушений. Из гранатомета обстреляна окраина села Вязового — зафиксировано 50 выстрелов. Пострадавших и разрушений нет. Четыре артиллерийских снаряда выпущено по окраине хутора Красноорловский. Никто не пострадал, разрушений нет;

в Шебекинском городском округе 23 минометных снаряда выпущено по МАПП Шебекино, 18 минометных снарядов — по селу Белянка, 3 — по селу Муром. Из артиллерии обстреляно село Новая Таволжанка — зафиксировано 10 прилетов. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Также Гладков рассказал о последствиях предыдущих атак на регион.

«Приехал в Шебекино. По предварительным подсчётам, различного уровня разрушения зафиксированы в 113 многоквартирных домах и более 700 частных жилых домовладениях. По тем домам, в которых успели сделать замеры и изготовить стеклопакеты в промежутках между интенсивными обстрелами, монтаж уже начался», — рассказал губернатор.

Он отметил, что «опасность сохраняется, но люди стараются скорее вернуться в свои дома и вернуть в город жизнь».

Также Вячеслав Гладков посетил Новую Таволжанку «посмотреть масштабы разрушений села». «Только по предварительным подсчетам, повреждения выявлены в 4 многоквартирных и 462 частных жилых домах, но подсчёт разрушений продолжается», — написал в Telegram-канале губернатор.

Что случилось в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что один человек получил легкое осколочное ранение при падении беспилотника ВСУ на частный дом в селе Коренево. Как уточнил глава региона, из-за взрыва повреждены окна дома. Владельцу жилья помогут восстановить имущество. Расстояние от Коренево до российско-украинской границы составляет порядка 30 км.

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