Разрисовавшую инсталляцию с Мариуполем могут посадить за украинские стихи Против петербурженки завели дело из-за акции у памятника Тарасу Шевченко

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Осужденная ранее по статье о дискредитации армии 18-летняя петербурженка Дарья Козырева вновь стала фигурантом дела по аналогичной статье, сообщает «Ротонда» со ссылкой на адвоката Владислава Сосенского. 24 февраля девушка наклеила на памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко плакат со строчками из его стихотворения «Завещание». Активистку задержали, а плакат накрыли черным пакетом.

При этом в объединенной пресс-службе судов города изданию «ЗАКС.Ру» заявили, что пока никто с соответствующим ходатайством в суд не обращался. Заседание по избранию меры пресечения может пройти 26 февраля. За повторное нарушение закона девушке грозит до пяти лет заключения.

Впервые Козыреву задержали за надпись «Убийцы» на инсталляции, посвященной городу Мариуполю. Тогда Козырева была несовершеннолетней, и дело в суд так и не передали. Первое дело о дискредитации ВС РФ против девушки возбудили за пост в соцсети «ВКонтакте», где она высказалась против СВО. Тогда же ее отчислили с медицинского факультета СПбГУ. Кроме того, петербурженку задерживали за пикет.

17 февраля в Санкт-Петербурге задержали 56-летнего мужчину, который наносил на стены храмов надписи с дискредитацией СВО по заданию кураторов. В итоге в отношении горожанина возбудили два уголовных дела по статьям о порче памятников культуры и вандализме.