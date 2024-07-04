Разрешилась судьба незаконных исламских школ в Симферополе Две незаконные религиозные исламские школы в Симферополе закрылись

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В Симферополе были закрыты две незаконные религиозные исламские школы, принадлежащие мусульманской организации. Как сообщили в правоохранительных органах Крыма ТАСС, учреждения действовали под эгидой «Таврического муфтията» — организации, которая является незаконной и проукраинской, а также имеет связи с иностранными идеологами из Ливана, распространяя деструктивную идеологию в местной мусульманской общине.

Закрыты еще две религиозные исламские школы в Симферополе. Псевдо-образовательные учреждения действовали под эгидой так называемого «Таврического муфтията», — уточнили представители правоохранительных органов.

Стражи порядка уточнили, что сторонники «Таврического муфтията» использовали детей для введения в заблуждение их родителей, с целью привлечения их к незаконным действиям и расширения влияния в общине. В результате проверки учебных заведений было обнаружено, что в школах отсутствовали уставные документы и официальные учебные программы. Вместо них нашли литературу, включенную в федеральный список экстремистских материалов. Кроме того, специалисты обнаружили многочисленные нарушения, представляющие данные школы небезопасными для детей.

Священник Павел Островский ранее заявил, что строительство мечетей позволяет отслеживать, какой вид ислама исповедуется в конкретной общине. По его словам, если на местности вообще их нет, то верующие мусульмане собираются в квартирах. В таком случае отследить религиозные течения невозможно.