Разработчик суперкомпьютеров может оказаться в психбольнице Суд рассмотрит ходатайство о помещении в психбольницу ученого Сергея Абрамова

Фото: Юрий Машков/ТАСС

Сергей Абрамов

Ленинский районный суд Ярославля 30 ноября рассмотрит вопрос о помещении члена-корреспондента РАН Сергея Абрамова в психиатрический стационар, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу инстанции. Отмечается, что это временная мера на три недели, чтобы провести ученному «стационарную экспертизу».

Заседание пройдет в закрытом режиме. Абрамова обвиняют в финансировании экстремистской организации, он пока находится под «подпиской о невыезде и надлежащем поведении». Сам академик вину не признает. Он рассказал, что после включения его Росфинмониторингом в список экстремистов все личные счета были заблокированы. Также заморожены оказались счета связанных с ним четырех фирм, которые занимались финансированием суперкомпьютерных проектов.

Ранее пресс-служба ярославского суда подтвердила, что академика отправили под домашний арест еще в апреле 2023 года по статье «Финансирование экстремистской деятельности». При этом не уточняется, о какой именно экстремистской организации идет речь.

По данным газеты «Коммерсант», Абрамова обвиняют в перечислении денег Фонду борьбы с коррупцией (организация ФБК признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Расследованием уголовного дела занимаются сотрудники ФСБ России. По этому обвинению академику грозит от штрафа до восьми лет лишения свободы.

Абрамов — доктор физико-математических наук, специалист в области системного программирования и IT. С 2003 по 2022 год он возглавлял Институт программных систем. В 2006 году Сергей Абрамов получил премию правительства за разработку суперкомпьютеров семейства «Скиф».

Ранее звезда шоу «Голос» на Первом канале певица Наргиз призналась в спонсировании Вооруженных сил Украины. Заявление она сделала в беседе с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров). Они позвонили артистке от имени бывшего министра культуры Украины Александра Ткаченко.