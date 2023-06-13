«Разнесет дом»: мотоциклист в Приморье о том, почему перевозил кошку на шее Мотоциклист из Владивостока объяснил, почему вез кошку у себя на шее

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Городские сообщества во Владивостоке обсуждают завирусившееся в Сети видео, на котором местный житель едет по Золотому мосту с кошкой на шее. Многие осудили хозяина животного за жестокое обращение, но в разговоре с порталом VL.ru он разъяснил ситуацию. По его словам, кошка по имени Каска сама не любит оставаться дома одна и может испортить мебель. Поэтому он возит ее с собой на работу к Театру кукол, а там она неподалеку гуляет на набережной.

Кошка не любит сидеть одна дома. Она может исцарапать дверь, кричать, сходить в туалет в неположенном месте и т. п. Это капризная принцесса. Если не взять с собой — просто разнесет дом. А когда мы вместе, ведет себя спокойно и прилежно. Поэтому беру ее на работу, и животное спокойно гуляет по Корабельной набережной, — рассказал хозяин.

Хозяин отметил, что возит кошку в рюкзаке, но иногда она вылезает из него и садится на заднее сиденье мопеда. Момент, попавший на видео, — как раз случай, когда животное вылезло из рюкзака. Мужчина собирался остановиться, чтоб усадить четырехлапую на место, но не мог сделать этого на мосту, где разрешена лишь аварийная остановка.

Хозяин отметил, что кошка живет с ним всего две недели и сама увязалась за ним на набережной. Также он предположил, что кошка может быть беременной, но ветеринару ее еще не показывали.

Ранее в Нижнем Тагиле правоохранители задержали закладчицу, которая замаскировала свою кошку под грудного ребенка. Она переносила животное по городу в детском комбинезоне, в котором прятала наркотики.