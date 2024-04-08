Размытая дорога «отрезала» множество сел в Приморье В Дальнереченском районе Приморья отрезало почти семь сел из-за размыва дорог

Фото: t.me/PrimAvtoDor

Ряд сел отрезало в Дальнереченском районе Приморья из-за размыва дорог, пишет РИА Новости со ссылкой на «Примавтодор». Проезды будут восстанавливать, когда уровень воды спадет. В краевом министерстве транспорта эту информацию подтвердили.

Речь идет о населенных пунктах Ариадное, Вербное, Зимники, Любитовка, Малиново, Пожига и Савиновка. Кроме того, размыт участок на седьмом километре трассы Уборка — Самарка — Ариадное, а также объезд моста на шестом километре направления Новопокровка — Ромны — Завитая. Отмечается, что глубина затопления там достигает полуметра.

Ранее правительство Оренбургской области предположило, что ситуация с паводками в регионе стабилизируется после 20 апреля. При этом пик затопления ожидается 10 апреля. После прорыва дамбы в Старом городе в районе улицы Оренбургской в зону подтопления попадают 4258 домов и 10 897 человек. На местах работают спасатели, они вывозят жителей в пункты временного размещения

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все главы регионов на личном уровне участвуют в борьбе с последствиями паводков в субъектах РФ. Он подчеркнул, что именно этого ждет от руководителей регионов президент России Владимир Путин. В целом они чутко реагируют на нужды людей, добавил он.