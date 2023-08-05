Разлива топлива с атакованного украинскими дронами танкера не произошло

Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Разлива топлива с танкера, получившего повреждения в Керченском проливе при атаке украинской стороной, нет, передает ТАСС со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр Новороссийска. Там также уточнили, что на борту находятся 11 человек. Министерство обороны пока не комментировало информацию об этом.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил, что в результате атаки морскими дронами в Керченском гражданский российский танкер SIG получил повреждения. Инцидент произошел на удалении в 32 морских мили от Керченского пролива. Танкер стоял на якорной стоянке 471. В результате взрыва несколько членов экипажа танкера посекло стеклами, погибших нет. Минобороны также не подтверждало эту информацию.

Машинное отделение затопило водой, однако выше ватерлинии она не поднялась. Судно остается на плаву. При этом экипаж подчеркнул, что танкеру необходимо уходить на завод для ремонта. МО РФ не комментировало эти данные.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков, комментируя информацию о громких звуках, которые слышали жители Керчи, заявил, что они не имели отношения к Крымскому мосту. Он также подчеркнул, что власти республики не отвечают за Керченский пролив и якорные стоянки и не могут комментировать ситуацию в Черном море.