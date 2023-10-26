Разлив нефти произошел в одной из бухт Владивостока Разлив нефтепродуктов замечен в бухте Новик во Владивостоке

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В Сети появилось видео с разливом нефти в бухте Новик во Владивостоке. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «RT на русском», очевидица сообщает о радужной пленке на воде и неприятном запахе. Причины ЧП неизвестны, официальной информации от местных властей пока нет.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что на реке Северной Двине в Архангельской области произошел разлив нефтепродуктов. По ее сведениям, область пятна составила 0,5 на четыре километра. Нефтепродукты разлились при бункеровке принадлежащего «Бункерной компании» судна «Касимов».

До этого 7 июля в акватории Волги в Астрахани обнаружили масляное пятно размером 60 тысяч кв. м. По данным Росприроднадзора, также вблизи этой местности ощущался запах нефтепродуктов. 18 апреля в Москве-реке недалеко от ЖК «Рублево-Архангельское» затонуло судно. В результате инцидента образовалось нефтяное пятно площадью 2000 квадратных метров.

В конце 2022 года Радионова сообщила, что содержание нефтепродуктов в реке Томь Томской области превысило допустимую норму в 286 раз. По ее словам, в ведомство обратились томичи с жалобой на воду в местном водоеме, которая стала похожа на тягучий мазут. Радионова также прикрепила видео с почерневшей водой. В прокуратуре Томской области сообщили, что нефтезагрязнение могло произойти из-за баржи или иных судов.