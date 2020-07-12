8 тонн авиакеросина вылилось из-за разгерметизации трубы на Таймыре

https://static.news.ru/photo/c114f13e-c41c-11ea-a429-fa163e074e61_660.jpg Фото: wikimapia.org

Около 8 тонн авиакеросина вылилось в грунт на Таймыре в районе поселка Тухард. Это произошло при перекачке авиационного топлива из баржи. Причиной аварии стала разгерметизация трубы на резервуаре хранилища нефтепереливной станции.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Загрязнения реки Большая Хета удалось избежать, отметил собеседник агентства. Авария локализована.

В конце мая в Норильске произошла крупная утечка дизельного топлива с ТЭЦ. В почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизеля. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики. ТЭЦ принадлежит «Норникелю». Руководство предприятия признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб. «Норникель» уже потратил на ликвидацию аварии 5 млрд рублей — около 0,5% прошлогодней прибыли, писал NEWS.ru.