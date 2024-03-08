Разгромившему колонну ВСУ тувинскому бойцу присвоили звание Героя России Уничтожившему колонну ВСУ бойцу из Тувы Чулдум-оолу присвоили звание Героя РФ

Фото: МО РФ

Старший лейтенант Чалым Чулдум-оол получил звание Героя России, сообщил в Telegram-канале глава Тувы Владислав Ховалыг. Военного представили к награде после уничтожения колонны Вооруженных сил Украины и грамотного выполнения боевых задач.

У Тувы еще один герой! Старший лейтенант Чалым Сюндюпович Чулдум-оол из 55-й гвардейской бригады. Спасибо верховному главнокомандующему за решение! — написал Ховалыг.

Глава региона приложил к сообщению карточку, где описан подвиг Чулдум-оола. Он один из первых засек колонну ВСУ из пяти автомобилей. Старший лейтенант выстрелами из гранатомета поразил две машины, а после, благодаря грамотной организации действий своих подчиненных, смог разделить отряд бойцов ВСУ.

Ранее первый зампред Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов сообщил, что российские военнослужащие из новосибирской бригады спецназа уничтожили под Авдеевкой третий по счету американский танк Abrams. По его словам, технику поразил военный из Новосибирска со званием Героя России.

Он отметил, что военный, о котором идет речь, продолжает «бить врага». По словам Панферова, на счету новосибирца может быть не менее двух рот противника. Если выставить подбитую военным технику на площади Ленина в Новосибирске, она займет половину пространства, предположил парламентарий.