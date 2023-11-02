Разговор с Путиным: накажут ли погромщиков в Дагестане, при чем тут Хабиб Глава Дагестана Меликов поговорил с Путиным о погромах в Махачкале

Фото: Рамазан Рашидов/ТАСС

Местные жители во время акции протеста на территории международного аэропорта Махачкалы

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что поговорил с президентом России Владимиром Путиным о беспорядках в аэропорту Махачкалы. Что об этом нужно знать?

«Я призываю не к тому, чтобы без суда и следствия всех подвергнуть наказанию. Я призываю к тому, о чем сказал Владимир Владимирович, о чем сказал глава Следственного комитета — объективно разобраться и объективно наказать в первую очередь тех, кто организовал, спровоцировал это мероприятие и вовлек туда людей. Будут привлечены к ответственности те, кто попадает под соответствующие статьи или уголовного, или административного правонарушения. И Владимиру Владимировичу я об этом сказал», — отметил глава региона.

По его словам, виновные не должны уйти от ответственности, «а тот, кто не виноват, не должен этой ответственности подвергнуться».

Кто заступился за участников беспорядков в Махачкале

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, блогер Хасбик и чемпион Европы по вольной борьбе Махмуд Магомедов попросили власти Дагестана «не ломать судьбы молодых ребят», которые штурмовали аэропорт Махачкалы.

«Пожалуйста, не надо ломать судьбы молодых ребят и показательно их наказывать, чтобы якобы другие боялись. Здесь это так не работает, и пора уже понять, и выйти на открытый диалог с народом. Наоборот, покажите жест добра — что и вы идете навстречу и амнистию даете», — написал в социальных сетях Магомедов. Этот пост лайкнули Нурмагомедов и Хасбик.

Магомедов предложил «дать амнистию всем участникам беспорядков, не наказывать ребят показательно, а выйти с ними на диалог».

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин тоже выступил в защиту погромщиков. По его мнению, к ним «следует проявить снисхождение, так как их действия были спровоцированы внешними силами».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Хабиб Нурмагомедов

Что на это ответил Сергей Меликов

Глава Дагестана вчера, 1 ноября, созвал брифинг, чтобы прокомментировать просьбу экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова и других знаменитостей о смягчении ответственности для тех, кто громил аэропорт в Дагестане. Меликов обратил внимание, что все будут равны перед законом, но «наказаны будут не все». По его словам, ответственность понесут граждане, которые посягнули на жизнь полицейских и те, кто устраивал погромы.

«Давайте пусть ответят те, кто под шумок громили витрины, вытащили сувениры, продукцию, или те, кто разобрал брусчатку, для того, чтобы бросать эти камни в сотрудников», — подчеркнулна брифинге Меликов.

По данным МВД по СКФО, за участие в погроме в махачкалинском аэропорту задержаны 83 человека. Ранее Меликов сообщил, что за участие в беспорядках со своего поста уволен начальник отдела администрации одного из городов Дагестана.

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