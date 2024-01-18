Раздевшиеся танцовщицы на детском конкурсе возмутили жителей Ангарска

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Жители Ангарска возмутились из-за танца на детском конкурсе, в рамках которого исполнительницы частично разделись, сняв с себя юбки, пишет KP.RU. Одна из зрительниц в беседе с изданием раскритиковала номер и отметила, что подобные «движения бедрами и ползание по сцене» подходят для ночного клуба, но не для дома культуры.

В один момент они скинули юбки и начали хлопать друг друга по пятой точке. Кажется, что рты непроизвольно открыли не только все в зале, но и в жюри. Все эти движения бедрами и ползание по сцене впору для ночного клуба, но никак не для ДК, — высказалась собеседница издания.

На афишах конкурса было указано, что мероприятие имело возрастное ограничение 6+. В местном доме культуры при этом отметили, что предварительно программу участников не отсматривали. Художественный руководитель Михаил Банин-Коханов подчеркнул, что не видит в исполненном танце ничего страшного. Он пояснил, что студия выступает в стиле Frame up, который является направлением стрип-пластики.

Жители Краснодарского края ранее возмутились видеозаписью, на которой старшеклассник из Динского района танцует в костюме Снегурочки. Отмечается, что недовольные кубанцы обратились в управление образования с жалобой. Позднее представители учебного учреждения объяснили, что номер был организован школьной командой КВН.