«Раздевает до трусов»: в Башкирии подросток терроризирует сверстников В Стерлитамаке подросток бьет и унижает сверстников, снимая это на видео

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В Стерлитамаке 13-летний подросток бил и унижал детей помладше, снимая это на видео и выкладывая в соцсети, сообщает Telegram-канал Mash Batash. Об этом рассказывает мать одного из пострадавших мальчиков, видео с которым оказалось в интернете. Подросток отвел двух мальчиков в заброшенный дом, раздел до трусов, заставил извиняться.

И родителям не расскажете? Кто расскажет, тот что будет? Говно жрать, — говорит подросток-агрессор за кадром в видео.

По словам матери пострадавшего подростка, потерпевших от рук школьника гораздо больше, но не все готовы говорить об этом. Парень угрожает другим убийством, отметила женщина.

Он их бьет в связи с тем, что у него лишний вес. Он очень крупный, сила удара у него очень большая, дети сразу начинают его бояться. Он раздевает их до трусов, ставит на колени, заставляет просить прощения, давать всякие клятвы, чтобы они не рассказывали взрослым и не обращались в полицию. Угрожает убийством. Все это снимает на видео, выкладывает и делится с другими, какой он герой, — рассказала мать пострадавшего ребенка.

«Башинформ» сообщает, что полиция уже начала проверку по факту публикации видео с издевательствами в Сети. В отношении матери зачинщика конфликта составлен протокол об административном правонарушении по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Ранее сообщалось, что в городе Благовещенске Амурской области группа детей в возрасте от 9 до 13 лет издевалась над бездомными и снимала это на видео. Полиция уже установила всех участников съемки. Школьников поставят на учет в отделе по делам несовершеннолетних.