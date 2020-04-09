Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.
Татарстан
В Казани нашли несанкционированную свалку стеклотары. Как отмечают очевидцы, ее высота сравнима с двухэтажным домом, пишет inkazan.ru. При этом площадь всей свалки ТБО составила свыше 500 квадратных метров.
Башкирия
В Башкирии жители пожаловались на наборы продуктов для малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями. Как пишет mkset.ru, продуктовые наборы в некоторых районах сильно отличались от «отчётных наборов для главы региона», которые предоставили организации. В детские наборы включили развесные крупы и макароны неизвестного производства, а также банку сайры или сгущенки.
Нижегородская область
В Нижнем Новгороде секс-шопы начали продавать товары первой необходимости, пишет newsnn.ru. Так, в одном из магазинов 18+ в ассортименте товаров, помимо традиционных, нашлось место для антисептика, хозяйственного мыла и гигиенических салфеток.
Удмуртия
В Ижевске правоохранительные органы составили административный протокол на замглавы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова, пишет udm-info.ru. В аэропорту города чиновник скандалил с местной охраной и при этом нецензурно выражался. Поводом для конфликта стало требование несколько раз пройти через планку металлоискателя.
Дмитрий Овсянниковkremlin.ru
Ростовская область
На Дону местный депутат заявил, что коронавируса не существует, и людям нужно разрешить выходить на работу и отменить режим самоизоляции, пишет rostovgazeta.ru.
Его основным аргументом стало то, что «в Белоруссии никакого коронавируса нет».
Приморье
В Уссурийском зоопарке за неделю самоизоляции произошел настоящий «бэбибум». Как пишет vostokmedia.com, на свет появилось 19 детенышей сурикатов, енотов, пони, коз и мини-пигов. Примечательно, что по прогнозам зоологов потомство должно было появится только после 20 апреля.
Омская область
Омичка набила на плече татуировку в память о COVID-19. Как сообщает издание gorod55.ru, на плече девушки изображено существо неопределенного пола в медицинской маске с надписью COVID-19, а в левом нижнем углу набит сам коронавирус.
Оренбургская область
За одни сутки в Оренбуржье телефонные мошенники украли более 920 тыс рублей. Как сообщает издание 56orb.ru, 11 фактов хищения денежных средств с лицевых счетов оренбуржцев зафиксировали за последние сутки в областном управлении МВД. По данным фактам возбуждены уголовные дела.
Карелия
СК Карелии начал проверку после выдачи сухпая с жуками для школьников. Как сообщает karelinform.ru, школьникам в Питкярнате выдали продуктовые наборы ненадлежащего качества. После этого скандала были уволены директор комбината питания и заведующая хозяйством школы.
Пресс-служба мэрии Петрозаводска
Тюменская область
Тюменский чиновник сел на шпагат, чтобы горожане остались дома. Как сообщает издание nashgorod.ru, глава управления регионального департамента по физкультуре Сергей Вотинов во время прямого эфира сел на продольный шпагат. Это было сделано для демонстрации возможностей заниматься спортом в домашних условиях без посещения спортзалов.
Хабаровский край
На Хабаровский край накатывается экологическая катастрофа из Китая. Как сообщает transsibinfo.com, в конце марта 2,5 млн кубометров ядовитых химикатов, попавшие в реку после утечки из хвостохранилища в Китае, за несколько дней продвинулись на десятки километров вниз по течению и приблизились к Сунгари, который является крупнейшим притоком Амура.
Ставропольский край
В Ставрополе во время режима обязательной самоизоляции будут проходить музыкальные концерты, пишет newstracker.ru. Концерты организуют на общих балконах многоквартирных домов. Достаточно открыть окно, чтобы услышать музыку. Местные жители посредством интернет-опроса будут решать, где пройдет следующее выступление.
Челябинская область
В Челябинске арестовали директора фирмы, занимавшегося ремонтом здания вуза, сообщает kursdela.biz. Мужчина передал одному из сотрудников вуза 500 тысяч рублей, чтобы бы тот отказался от расторжения договора и принял все работы. Это только часть суммы. Всего предприниматель собирался передать 5 млн рублей
СК РФ
ХМАО
Сотрудники скорой помощи Мегиона вынуждены покупать средства защиты за свой счет. Об этом сообщает muksun.fm. Сотрудники скорой помощи остро нуждаются в одноразовых костюмах, масках с классом защиты 3 и выше, очках. Работать приходится в советских противочумных костюмах, совсем неудобных и громоздких, которых очень мало и не хватает на всех.
Волгоградская область
В Волгоградской области чиновники называют стабильными цены на продовольственном рынке, сообщает портал novostivolgograda.ru. А резкое повышение цен на имбирь и лимоны местные власти объяснили ажиотажным спросом волгоградцев на эти продукты. В торговых сетях в Волгограде цена за килограмм лимонов доходит до 450 рублей и выше. А корень имбиря подскочил до 1199 рублей за полкило.
Свердловская область
Семья с тремя детьми, проживающая в поселке Красногвардейском Свердловской области, решила спрятаться от коронавирусной инфекции в лесу. Как пишет tagilcity.ru, сестра главы семейства обратилась в полицию, когда родственники перестали выходить на связь. Спустя сутки правоохранители нашли пропавших в лесу. Детей — четырёх, восьми и десяти лет — поместили в центр социальной помощи семьи и детям Артёмовского района. Их родители были привлечены к административной ответственности за ненадлежащее обращение с детьми.