Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Казани нашли несанкционированную свалку стеклотары. Как отмечают очевидцы, ее высота сравнима с двухэтажным домом, пишет inkazan.ru . При этом площадь всей свалки ТБО составила свыше 500 квадратных метров.

Башкирия

В Башкирии жители пожаловались на наборы продуктов для малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями. Как пишет mkset.ru , продуктовые наборы в некоторых районах сильно отличались от «отчётных наборов для главы региона», которые предоставили организации. В детские наборы включили развесные крупы и макароны неизвестного производства, а также банку сайры или сгущенки.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде секс-шопы начали продавать товары первой необходимости, пишет newsnn.ru . Так, в одном из магазинов 18+ в ассортименте товаров, помимо традиционных, нашлось место для антисептика, хозяйственного мыла и гигиенических салфеток.

Удмуртия

В Ижевске правоохранительные органы составили административный протокол на замглавы Минпромторга РФ Дмитрия Овсянникова, пишет udm-info.ru . В аэропорту города чиновник скандалил с местной охраной и при этом нецензурно выражался. Поводом для конфликта стало требование несколько раз пройти через планку металлоискателя.

Дмитрий Овсянников kremlin.ru

Ростовская область

На Дону местный депутат заявил, что коронавируса не существует, и людям нужно разрешить выходить на работу и отменить режим самоизоляции, пишет rostovgazeta.ru .

Его основным аргументом стало то, что «в Белоруссии никакого коронавируса нет».

Приморье

В Уссурийском зоопарке за неделю самоизоляции произошел настоящий «бэбибум». Как пишет vostokmedia.com , на свет появилось 19 детенышей сурикатов, енотов, пони, коз и мини-пигов. Примечательно, что по прогнозам зоологов потомство должно было появится только после 20 апреля.

Омская область

Омичка набила на плече татуировку в память о COVID-19. Как сообщает издание gorod55.ru , на плече девушки изображено существо неопределенного пола в медицинской маске с надписью COVID-19, а в левом нижнем углу набит сам коронавирус.

Оренбургская область

За одни сутки в Оренбуржье телефонные мошенники украли более 920 тыс рублей. Как сообщает издание 56orb.ru , 11 фактов хищения денежных средств с лицевых счетов оренбуржцев зафиксировали за последние сутки в областном управлении МВД. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Карелия

СК Карелии начал проверку после выдачи сухпая с жуками для школьников. Как сообщает karelinform.ru , школьникам в Питкярнате выдали продуктовые наборы ненадлежащего качества. После этого скандала были уволены директор комбината питания и заведующая хозяйством школы.

Пресс-служба мэрии Петрозаводска

Тюменская область

Тюменский чиновник сел на шпагат, чтобы горожане остались дома. Как сообщает издание nashgorod.ru , глава управления регионального департамента по физкультуре Сергей Вотинов во время прямого эфира сел на продольный шпагат. Это было сделано для демонстрации возможностей заниматься спортом в домашних условиях без посещения спортзалов.

Хабаровский край

На Хабаровский край накатывается экологическая катастрофа из Китая. Как сообщает transsibinfo.com , в конце марта 2,5 млн кубометров ядовитых химикатов, попавшие в реку после утечки из хвостохранилища в Китае, за несколько дней продвинулись на десятки километров вниз по течению и приблизились к Сунгари, который является крупнейшим притоком Амура.

Ставропольский край

В Ставрополе во время режима обязательной самоизоляции будут проходить музыкальные концерты, пишет newstracker.ru . Концерты организуют на общих балконах многоквартирных домов. Достаточно открыть окно, чтобы услышать музыку. Местные жители посредством интернет-опроса будут решать, где пройдет следующее выступление.

Челябинская область

В Челябинске арестовали директора фирмы, занимавшегося ремонтом здания вуза, сообщает kursdela.biz . Мужчина передал одному из сотрудников вуза 500 тысяч рублей, чтобы бы тот отказался от расторжения договора и принял все работы. Это только часть суммы. Всего предприниматель собирался передать 5 млн рублей

СК РФ

ХМАО

Сотрудники скорой помощи Мегиона вынуждены покупать средства защиты за свой счет. Об этом сообщает muksun.fm . Сотрудники скорой помощи остро нуждаются в одноразовых костюмах, масках с классом защиты 3 и выше, очках. Работать приходится в советских противочумных костюмах, совсем неудобных и громоздких, которых очень мало и не хватает на всех.

Волгоградская область

В Волгоградской области чиновники называют стабильными цены на продовольственном рынке, сообщает портал novostivolgograda.ru . А резкое повышение цен на имбирь и лимоны местные власти объяснили ажиотажным спросом волгоградцев на эти продукты. В торговых сетях в Волгограде цена за килограмм лимонов доходит до 450 рублей и выше. А корень имбиря подскочил до 1199 рублей за полкило.

Свердловская область