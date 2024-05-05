Разборки башкирских подростков закончились поножовщиной Mash: в Башкирии подростка ранили ножом при нападении банды несовершеннолетних

Группа несовершеннолетних начала угрожать жителям села Иглино в Республике Башкортостан, в ходе конфликта 17-летний парень получил ножевое ранение, сообщает Telegram-канал Mash Batash. По его информации, нападавшим оказался 16-летний подросток, его доставили в отделение полиции.

Канал уточнил, что конфликт начался после того, как 12-летний ребенок пожаловался старшему брату на задир, которые отбирали у него игрушечный пистолет и вынуждали драться. Юноша вместе с знакомыми решил самостоятельно проучить банду, однако это не помогло. Через некоторое время подростки снова начали угрожать местным, на этот раз с ножом.

Согласно публикации, в ходе очередного конфликта с несовершеннолетними дебоширами 17-летнего парня ударили лезвием в бок. Пострадавшего доставили в уфимскую больницу. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. По информации канала, мать напавшего с ножом подростка отказалась комментировать ситуацию.

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