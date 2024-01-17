Разборка со стрельбой в Петербурге попала на видео В Петербурге пассажир автомобиля обстрелял перебегавшего дорогу пешехода

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге пассажир автомобиля устроил стрельбу по пешеходу, перебегавшему дорогу, сообщает Telegram-канал SHOT. Произошедшее было снято камерой видеонаблюдения. Для поиска стрелка вводился план «Перехват».

На кадрах видно, как водитель и пассажир вышли из остановившейся машины и последний сделал несколько выстрелов. Инцидент произошел рядом с остановкой общественного транспорта, однако присутствие поблизости людей стрелка не смутило.

По сведениям канала, в больнице у пешехода диагностировали гематому грудной клетки и ранение из травматического оружия. Кроме того, на его куртке было отверстие со следами пороха.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Поиски стрелявшего продолжаются. Установлено, что он передвигался на автомобиле «Лада», принадлежащем 71-летней женщине.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре 39-летний местный житель обстрелял из ружья двух рабочих строительной компании за то, что они, по его мнению, неправильно и не в том месте вырыли траншею. В результате один рабочий был убит, второй попал в больницу с ранением. Стрелявшего задержали.