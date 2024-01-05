Разборка со стрельбой и погоней в Тюмени попала на видео В Тюмени водитель устроил ДТП, пытаясь скрыться от преследования

Группа вооруженных мужчин напала на водителя во дворе одного из жилых домов в Тюмени, сообщает Telegram-канала Baza. Автомобилист, пытаясь скрыться от преследования, врезался в несколько припаркованных машин. Случившееся зафиксировала камера уличного видеоонаблюдения.

Инцидент произошел на улице Муравленко. Судя по кадрам, распространившимся в соцсетях, шестеро вооруженных пистолетами мужчин загнали водителя в тупик во дворе. Чтобы скрыться от преследования, ему пришлось протаранить несколько автомобилей. По данным Baza, нападавшие задержаны.