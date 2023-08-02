Растолстевшего кота уволили с работы в Вологде Растолстевшего в вологодском МЧС кота Беляша забрал к себе на лечение один из сотрудников

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Кот Беляш, живший в одном из зданий МЧС в Вологде, растолстел и потерял свое место на службе, сообщает неофициально сообщество спасателей городской службы в соцсети «Вконтакте». Его забрал к себе на лечение один из сотрудников МЧС. До этого растолстевший кот застрял батареей и стеной. Спасатели посадили четырехлапого на диету, но кто-то продолжил его подкармливать, из-за чего животное получило проблемы с желудком.

Всей службой приняли решение, что лучше ему будет лечиться дома, у одно из наших. Собственно, с Беляшиком все хорошо, он лечится, кушает по часам. Все как нужно. В скором временем он снова будет мелькать в вашей ленте, — пишут авторы сообщества.

Позже спасатели уточнили, что благодаря лечению и диете кот уже сбросил вес с 7,3 кг до 6,2 кг. Предполагается, что вскоре он вновь сможет вернуться на службу.

Ранее на московском Старом Арбате мужчина вступил в конфликт с женщиной, которая собирала деньги на содержание кошачьего приюта. Его возмутило, что животные, которых пенсионерка использует для сбора пожертвований, выглядят «как обдолбанные». Месяцем ранее он уже вызывал полицию к месту, где женщина собирала подаяния, но правоохранители заверили гражданина, что никаких нарушений не видят.