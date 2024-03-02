Растерянный тигр устроил пробежку на трассе в Приморье и попал на видео Очевидцы засняли на видео бегающего краснокнижного тигра на трассе в Приморье

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Очевидцы заметили амурского тигра на трассе вблизи приморского поселка Раздольное. По их словам, хищник показался им очень потерянным, он петлял из стороны в сторону и не знал, куда уйти с дороги. На кадрах также видно, что животное пытается перепрыгнуть через ограждения, однако они оказываются для него слишком высокими. Водители тем временем терпеливо ждут, пока тигр примет решение, передает RT.

Очевидцы уже сообщили о беспризорном хищнике охотнадзору. В настоящее время специалисты занимаются его поимкой.

Амурские тигры являются одними из самых малочисленных подвидов этого животного. Они занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России.

Ранее сообщалось, что дальневосточный леопард, переселенный в Лазовский район Приморского края, впервые попал на видео. Хищник прибыл в историческую часть ареала по программе реинтродукции. Он стал первым животным своего вида, добравшимся до этой территории. Его обнаружили летом 2022 года без матери, истощенным и умирающим. Специалистам центра реабилитации удалось оказать ему помощь и обеспечить здоровое взросление.