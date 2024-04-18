Расстрелявшие золотодобытчиков бандиты ответят за содеянное спустя 11 лет Членам ОПГ из-под Иркутска грозит срок спустя 11 лет после двойного убийства

Фото: vk.com/buryatia.sled

В Бурятии перед судом предстанут девять членов организованной преступной группировки «Спортсмены», сообщает пресс-служба управления Следственного комитета республики. Их обвиняют в убийстве двоих конкурентов в 2013 году. Все они являются уроженцами города Бодайбо Иркутской области. В соседнем регионе они расправились с двоими нелегальными золотодобытчиками сразу после продажи металлов.

На обратном пути злоумышленники устроили засаду. В нападении принимали участие пятеро вооруженных стрелков, два наблюдателя и водитель. На проселочной лесной дороге неподалеку от поселка Таксимо Муйского района Республики Бурятия при приближении машина с потерпевшими была обстреляна. Водитель от полученных ранений сразу скончался, отчего машина съехала в кювет, — рассказали в СКР.

Второй пострадавший пытался бежать, но за ним начали погоню и вели прицельный огонь. В итоге бандиты настигли жертву, выпустили в него несколько пуль и отняли 11 млн рублей. Позже они сожгли машину убитых, затолкав в ее бензобак фитиль.

В Следственном комитете уточняют, что на сегодняшний день фигурантам от 37 до 59 лет. В их деле значится четыре состава преступления.