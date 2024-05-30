Расстрелял четверых и был оправдан: миасский стрелок погиб в зоне СВО

Фото: vk.com/id232579589

Александр Григорьев

27 мая адвокат Алексей Пешков сообщил, что его бывший подопечный, житель Челябинской области Александр Григорьев был убит в зоне СВО. В 2016 году уголовное дело миасского стрелка прогремело на всю страну. Тогда Григорьев застрелил четырех человек, напавших на его семью. Впоследствии следователи прекратили против него уголовное дело. Как Григорьев встал на защиту родственников и при каких обстоятельствах погиб — в материале NEWS.ru.

Как погиб миасский стрелок

Пешков рассказал, что 39-летний Григорьев был мобилизован осенью 2022-го. В начале следующего года он отправился в зону боевых действий на Украину. По словам адвоката, Григорьев служил в должности оператора БПЛА — был заряжающим и работал в паре с наводчиком.

«Вместе с водителем и оператором ехал на уазике на подъезде к передовой. И тут вражеский дрон... Прямое попадание в машину. Шансов ни у кого не было, потому что в машине был боезаряд», — уточнил юрист.

Пешков добавил, что его бывший подзащитный «по жизни был боец» и никого не боялся.

Фото: Стрингер/NEWS.ru

По словам юриста, за полтора года пребывания в зоне СВО Григорьев был удостоен нескольких наград: ордена Мужества и Георгиевского креста, медалей Суворова и Жукова. 9 мая мужчине вручили медаль «За отвагу», а через четыре дня он погиб.

Тело бойца, хорошо известного в его родном селе, привезли домой 26 мая. На похоронах собралось 200 человек, в том числе жители соседних городов.

«Некоторые там говорили, что если бы его привезли в выходные, то было бы не 200 человек, а две тысячи», — заметил Пешков.

Он подчеркнул, что дружеские отношения с Григорьевым — это первый случай за 36 лет его адвокатской деятельности. По словам Пешкова, защищавшего своего подопечного в суде в 2016 году, Григорьев не сломался после тяжелого процесса и продолжал вести активную жизнь в родном селе, был востребованным специалистом. В прошлом он служил моряком-подводником. Затем Григорьев «прошел какие только мог курсы», получил лицензии и работал газоэлектросварщиком и электросварщиком, отметил Пешков.

«Таких людей наперечет, наверное, во всей области», — добавил адвокат.

У Григорьева остались жена, дочь и сын. Вдова «держится стойко», уточнил Пешков.

Фото: vk.com/id232579589 Александр Григорьев

Чем был известен миасский стрелок

Григорьев стал известен на всю страну после происшествия в селе Миасском в новогодние праздники в 2016 году. В ночь с 1 на 2 января 30-летний отец двоих детей находился в своем доме с братом, женой, дочерью и дальней родственницей. Последняя, по данным aif.ru, незадолго до этого поругалась со знакомой из соседнего села Курейного. Маленький сын Григорьевых в тот вечер гостил у бабушки.

Григорьев услышал стук в дверь глубокой ночью, когда его жена и дочь уже спали. Хозяин дома открыл дверь, и в жилище ворвались несколько мужчин, которые принялись его избивать. Это был муж «обиженной» жительницы Курейного, трое его друзей и женщина.

Григорьева били ногами по животу и деревянной доской по голове. Когда он упал, жители Курейного накинулись на его брата Георгия. Вломившиеся в дом хулиганы кричали, угрожая всех убить.

Девятилетняя дочь Григорьевых в это время пряталась за диваном. Девочка была так напугана, что приехавшие позже оперативники еле оторвали ее побелевшие пальцы от диванной обивки.

Среди нападавших была также женщина — участница конфликта с родственницей Григорьева. Она ожесточенно била брата хозяина дома, целясь каблуком ему в лицо. Жену Григорьева также избили — она попала в больницу с сотрясением мозга.

Фото: vk.com/id232579589 Александр Григорьев

Во время драки Григорьев потерял сознание. Придя в себя, он пополз к сейфу, где хранилось зарегистрированное охотничье ружье. Затем хозяин дома побежал во двор, где жители Курейного продолжали избивать его брата, но столкнулся в доме с одним из нападавших. Когда он стал угрожать Григорьеву ножом, тот выстрелил в его сторону, и мужчина упал. Выбежав на улицу, Александр увидел брата, лежавшего в луже крови. Григорьев закричал, требуя, чтобы нападавшие прекратили избиение, но они двинулись на него всей толпой. Тогда Александр начал стрелять в темноту без разбора.

Четверо незваных гостей были убиты, в том числе женщина. Еще один мужчина получил ранение предплечья. После ЧП Григорьев пришел к соседям и попросил их вызвать полицию.

Почему Григорьева оправдали

Григорьева поместили в следственный изолятор 3 января 2016 года. Против него возбудили дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство двух или более лиц», наказание по которой может доходить до пожизненного срока. Дело взял на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его инициативе Григорьеву изменили меру пресечения и отпустили домой под подписку о невыезде.

В ходе расследования были проведены десятки баллистических экспертиз. Следователи выяснили, что все нападавшие были сильно пьяны, а четверо из них приняли наркотики. Было установлено, что хозяин дома стрелял не в спины, а в лица агрессорам.

«Была одна мысль — остановить их. Было какое-то избиение, растерзание, они не выдвигали никаких требований, просто били бесцельно», — рассказал позднее Григорьев.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По словам Григорьева, у него не оставалось другого выхода. «Или я их, или они нас», — добавил он.

В итоге Следственный комитет пришел к выводу, что Григорьев действовал в рамках необходимой самообороны для защиты своей жизни и жизни членов семьи. Применение оружия было оправдано и обусловлено предотвращением совершения преступления со стороны нападавших. Уголовное дело в отношении Григорьева было прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.

Этот случай стал первым в истории РФ, когда за массовым убийством не последовало наказания и действия стрелявшего признали самообороной.

Григорьев, который месяц проходил курс реабилитации в психиатрическом стационаре, назвал это происшествие испытанием «сверху». «За то, что они тогда делали, жалости быть не может», — сказал он журналистам.

Употребление наркотиков наноси вред здоровью.

Читайте также:

Оправданный за расстрел преступников россиянин погиб в зоне СВО

Осужденный за убийства в Чечне спецназовец погиб на СВО

Бывший начальник полиции Екатеринбурга погиб в зоне СВО

Осужденный на четверть века тулунский маньяк погиб в зоне СВО

В зоне СВО погиб один из создателей сериала «Реальные пацаны»