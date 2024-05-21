«Расскажет моей жене»: мужчина сел за убийство угрожавшей ему любовницы Задушивший любовницу из-за страха перед женой нижегородец сел на девять лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Нижнем Новгороде мужчину приговорили к девяти годам колонии строгого режима за убийство любовницы, передает издание «Криминальная хроника НН». Осужденный задушил девушку 17 ноября и скрылся с места убийства. Труп нашли соседи через два дня, когда знакомая перестала выходить на связь.

В ходе допроса мужчина рассказал, что его не интересовали отношения с убитой в долгосрочной перспективе. Он планировал лечь в рехаб, вылечиться от алкогольной зависимости и вернуться в семью. Любовница настаивала на том, чтобы мужчина остался с ней, и угрожала рассказать его супруге об интимных контактах с ним.

Объяснил, что у меня двое детей и жена, что я не могу от них уйти и жить с ней. В ответ на это она стала мне угрожать, что если я не стану с ней жить, то она расскажет моей жене о нашей половой связи с ней. Я разозлился и ударил ее левой рукой по правой щеке. От удара она откинулась на диван. Сказала, что все равно расскажет все моей жене. Тогда я обозлился сильнее, забрался сверху на нее, — рассказывал мужчина.

Ранее в Москве маньяк познакомился с жительницей Москвы в приложении, после чего убил женщину и закопал ее тело. Преступление раскрыли только спустя полгода. При этом убитая была замужем, но супруг разрешил ей отношения с будущим убийцей, поскольку сам он постоянно находился на работе.