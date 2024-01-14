Рассказавшему о сокрытии трупов экс-участковому избрали меру пресечения Рассказавший о сокрытии трупов участковый из Шали отправлен под домашний арест

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Бывшего участкового Юрия Золотко, ранее рассказавшего о сокрытии трех трупов по приказу начальства, отправили под домашний арест, сообщают «Вечерние ведомости». По информации издания, суд города Шали в Свердловской области рассматривал ходатайство о помещении мужчины под стражу, однако прокурор выступил за избрание более мягкой меры пресечении.

Бывший участковый сообщил об укрывательстве трех трупов в конце прошлого года. Тела неизвестных позднее нашли в указанном месте. После этого в отношении Золотко возбудили уголовное дело по статье о превышении служебных полномочий.

Днем ранее дом Золотко обыскали. По словам его супруги Екатерины, сотрудники полиции изъяли компьютер и другие гаджеты. Женщина считает, что правоохранители заинтересовались старыми делами, которые вел участковый во время работы в 2019–2021 годах.

По ее словам, полицейские «подняли старые эпизоды» из 2019, 2021 и 2022 годов. Она считает, что речь шла об избиении ее супругом людей. Она добавила, что все они были ранее судимы. После проведения служебных проверок никаких претензий к Юрию не возникало, однако сейчас эти дела снова подняли.