Распылившую баллончик в Мариинке зрительницу «Лебединого озера» арестовали

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Зрительница балета «Лебединое озеро» в Мариинском театре, которая распылила газовый баллончик во время мероприятия, арестована на семь суток по административному делу о мелком хулиганстве, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Адвокат 45-летней женщины объяснил ее поступок «состоянием сильного душевного волнения».

Дочь женщины проходит по делу в качестве свидетеля. На заседании суда она повторила причину конфликта — зрительницам было плохо видно балет на 17 ряду.

Инцидент произошел из-за того, что зрители попытались отобрать у женщины мобильный телефон. Они были возмущены тем, что она снимает выступление на видео, но женщина заявила, что у нее плохое зрение и она просто смотрела за происходящим на сцене через камеру. Когда у нее попытались забрать смартфон, женщина воспользовалась перцовым баллончиком. Спектакль экстренно остановили. 45-летнюю москвичку и ее дочь доставили в отдел полиции.

Позднее балерина из Мариинского театра Оксана Скорик высказала свое удивление по поводу инцидента. По ее словам, она не понимает, как такое могло случиться в культурной столице. Она рассказала, что для артистов на сцене основной проблемой стали испарения газа, которые распространились по сцене после включения вентиляции, что вынудило балерин выйти в гримерные комнаты.