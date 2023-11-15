«Распятый» на кресте ростовчанин попал в поле зрения ФСБ Жителю Волгодонска грозит до года колонии из-за видео с распятием на кресте

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовное дело завели на 34-летнего жителя Волгодонска, выложившего в соцсети видео со своим распятием на кресте, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Ростовской области. Следователи усмотрели в ролике мужчины оскорбление чувств верующих.

Ролик, который мужчина выложил на личной странице в соцсети, иллюстрировал распятие на кресте «в насмешливой форме», указали в ведомстве. Как подчеркнули в УФСБ по региону, в христианстве крест является религиозным символом и объектом религиозного почитания.

Следователи констатировали, что опубликованное видео с распятием оскорбляет религиозные чувства верующих христианских конфессий. На мужчину завели дело по статье «Нарушение права на свободу совести и вероисповедания», ему может грозить до года лишения свободы.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пожаловалась на певца Шарлота, заявив, что молодой исполнитель оскорбляет чувства верующих и представителей власти, а также выражает явное неуважение к обществу, выступает против спецоперации и дискредитирует российскую армию. Мизулина обратилась в Следственный комитет и полицию с просьбой дать правовую оценку действиям артиста.