Распятие с котиками довело петербуржского тату-мастера до суда Владелицу тату-студии Кричкер признали виновной в оскорблении чувств верующих

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Владелицу петербургской тату-студии Дарью Кричкер признали виновной в оскорблении религиозных чувств, сообщает объединенная пресс-служба городских судов. Девушка получила 60 часов исправительных работ.

24-летняя татуировщица набрала популярность в Сети своими скандальными работами, в которых заигрывала с религиозными символами. Среди них распятые котики и Иисус, занимающийся прелюбодеянием. В итоге на нее пожаловались активисты — члены движения «Сорок сороков».

Кричкер задержали в феврале 2024-го в аэропорту Пулково, когда она пыталась вылететь в Ереван. Девушку допросили и отпустили, взяв подписку о невыезде.

Ранее глава объединенной пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева рассказала, что одна из городских инстанций назначила штраф владелице бара S’aint за оскорбление чувств верующих. Подсудимая признала вину, ей придется заплатить 30 тысяч рублей.

Девушка декорировала свое заведение католическими символами и нерелигиозной атрибутикой. Кроме того, в качестве эмблемы она использовала неоновый христианский четырехконечный крест. Религиозные символы были использованы и в барном меню. В итоге один из посетителей испытал «нравственные страдания» в баре и подал на владелицу в суд.