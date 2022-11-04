Расписание поездов «Таврия» изменится из-за ремонта на Крымском мосту

Фото: vk.com/tavria.train

Расписание поездов «Таврия» изменится до 11 декабря 2022 года из-за ремонта на Крымском мосту, сообщается в Telegram-канале железнодорожного перевозчика «Гранд сервис экспресс». Изменения коснутся нескольких маршрутов, курсирующих между российскими городами и Крымом.

В связи с ремонтными работами на Керченском мосту в расписании движения поездов «Таврия» произошли изменения, которые касаются прохождения станции Тамань и станций, расположенных на территории Крымского полуострова. Все корректировки будут действовать до 11 декабря, — говорится в сообщении.

Минтранс России сообщило ранее, что автомобильное движение по Крымскому мосту будет идти с перерывами с 7 по 10 ноября 2022 года. Это будет связано с проведением технологических работ на объекте. Для проезда из Крыма и обратно в ведомстве рекомендуют выбирать маршруты через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.

Движение по обеим полосам автодорожной части Крымского моста будет восстановлено в полном объеме 20 декабря, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина. Он добавил, что госконтракт уже заключен. Он также сообщил, что часть грузового транспорта в случае необходимости может проезжать по автомобильной части Крымского моста.