Раскрыты суточные потери ВСУ в Курской области МО: суточные потери ВСУ под Курском превысили 160 военнослужащих

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ВС У краины

Вооруженные силы Украины за последние сутки в ходе боев на территории Курской области потеряли свыше 160 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, ВС России также ликвидировали один танк, ББМ, самоходку и три артиллерийских орудия. В плен сдались четыре бойца противника.

Подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий нанесено поражение формированиям танковой, механизированной, десантно-штурмовой бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Горналь, — добавили в ведомстве.

Удары по технике и живой силе ВСУ, по данным Минобороны, наносились посредством авиации, беспилотных летательных аппаратов и артиллерии. Противник также был поражен в районах 10 населенных пунктов Сумской области.

Ранее «Звезда» опубликовала кадры из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря в Курской области, который, как утверждается, был освобожден от Вооруженных сил Украины российскими войсками. По данным телеканала, видео было предоставлено военнослужащими группировки войск «Север».

До этого в российских силовых структурах сообщили, что ВС РФ отбили у ВСУ мужской монастырь в Горнале. По словам источников, сопротивление противника было сломлено.