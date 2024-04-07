Раскрыты сроки стабилизации ситуации с паводками в Оренбуржье Правительство Оренбуржья: паводки пойдут на спад после 20 апреля

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Ситуация с паводками в Оренбургской области стабилизируется не ранее 20 апреля, пишет ТАСС, ссылаясь на правительство региона. В сообщении уточняется, что пик паводков ожидается 10 апреля.

По сообщению Росгидромета, уже 8 апреля паводок в Оренбурге достигнет опасных отметок, 10 апреля ожидается пик. В зоне подтопления Оренбург и Оренбургский район: Нежинка, Кузнечный, Овчинный Городок, Ситцовка, Горный, Южный Урал. 9 апреля пик паводка ожидается в Илекском районе. Стабилизация ситуации в регионе ожидается после 20 апреля, — рассказали представители регионального правительства.

Ранее в администрации Орска заявили, что после прорыва дамбы в Старом городе в районе улицы Оренбургской в Орске в зону подтопления попадают 4258 домов и 10 897 человек. На местах работают представители властей и группа спасателей с плавсредствами. Они вывозят жителей в пункты временного размещения, где организованы питание и спальные места, им помогают сотрудники полиции.

Мэр города Василий Козупица заявлял, что вода сойдет в течение двух-трех недель. Сейчас же, по его словам, ситуация с подтоплением Орска стремительно развивается в худшую сторону.