Раскрыты скандальные подробности избиения подростков бизнесменом в Башкирии Избитые в Башкирии подростки переживают, что нападавшие избегнут наказания

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Подростки из башкирского поселка Иглино, которых избили местный предприниматель с сыновьями, переживают, что нападавшие могут избежать наказания из-за наличия связей, заявил в беседе с NEWS.ru знакомый пострадавших. По его словам, обидчик занимает важную должность в сфере мечетей, а его сыновья являются боксерами.

Обидчик не совсем депутат, он какую-то важную должность в сфере мечетей занимает. А сыновья у него боксеры, один из армии недавно вернулся. Весь город переживает, что нападавшие избегнут наказания из-за наличия связей, — сказал знакомый подростков.

Он рассказал, что конфликт начался после того, как один из подростков сделал замечание водителю машины, которая проезжала близко к пешеходной зоне. Мужчине замечания не понравились, он выбежал и начал оскорблять ребят, используя нецензурную лексику. Девушка, которую избили, шла сзади толпы с молодым человеком. Они подошли узнать, что случилось, после чего мужчина накинулся на парня, а девушка снимала происходящее на телефон.

Тут же из машины выбежала женщина и отобрала телефон. После драки обидчик предложил довезти ребят до больницы, вывез их на площадь, где уже подростков поджидала толпа взрослых мужчин нерусской национальности, они добили парня, выбили ему зубы, — добавил знакомый подростков.

О нападении на башкирских подростков в Иглино стало известно 22 апреля. По некоторым данным, местные жители создали петицию в защиту ребят, чтобы нападавшие не смогли избежать наказания. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.