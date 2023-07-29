Раскрыты потери ВСУ на Авдеевском и Марьинском направлениях Репортер Руденко: ВСУ потеряли две БМП и девять бойцов на Авдееевском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате контратак на Авдеевском и Марьинском направлениях за сутки с 27 на 28 июля ВСУ потеряли две боевые машины пехоты (БМП) и девять человек личного состава, сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале. По его словам, всего было зафиксировано две попытки ВСУ контратаковать позиции ВС РФ при поддержке трех БМП в каждом случае.

Руденко отметил, что, благодаря правильно организованному наблюдению, российские военные остановили ВСУ до начала развертывания в боевые порядки. Важную роль, считает Руденко, сыграли и минные поля, которые украинские военнослужащие не могут разминировать под плотным огнем ВС РФ.

Ранее начальник пресс-центра группировки сил «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военнослужащие ликвидировали более 150 бойцов Вооруженных сил Украины. Еще 10 украинских военных, по его словам, сдались в плен. В результате общее количество пленных за месяц составило 40 человек. Савчук добавил, что в результате контрбатарейной борьбы оказались поражены танк, две гаубицы «Мста-Б» и орудие Д-20. Средства ПВО в свою очередь сбили два БПЛА и реактивный снаряд РСЗО HIMARS.

До этого Савчук рассказал, что российские подразделения отразили девять атак ВСУ на Сватовском и Краснолиманском направлениях. По словам Савчука, на этих двух направлениях экипажи Су-34 применили управляемый комплекс ракетно-бомбового вооружения по пункту управления, командно-наблюдательному пункту и двум складам с боеприпасами.