Раскрыты потери украинской армии на Херсонском направлении Сальдо: ВСУ потеряли до 60 солдат на Херсонском направлении за сутки

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины потеряли до 60 военнослужащих на Херсонском направлении за сутки, написал в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо. По его словам, в бой с противником вступили подразделения группировки войск «Днепр» российской армии. Столкновение произошло в районах населенных пунктов Работино и Вербовое.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе — формированиям так называемых 65-й механизированной бригады и 15-й бригады Национальной гвардии в районах Работино и Вербовое. Противник потерял до 60 боевиков, — заявил глава Херсонской области.

Кроме того, ВСУ понесли потери в военной технике. По словам Сальдо, российские военные поразили три автомобиля, одну гаубицу М198 и одну гаубицу Д-20 украинских войск.

Ранее губернатор Херсонской области сообщал о попытке противника высадиться на левый берег Днепра. Как отметил Сальдо, российские военнослужащие помешали ВСУ осуществить эти планы. Основная часть вражеского десанта была ликвидирована массированным огнем на подходах к берегу.

До этого военный эксперт Андрей Марочко сообщил о попытке ВСУ пойти в контрнаступление на Сватовско-Кременском направлении. По его словам, действия противника оказались безуспешными.