Раскрыты последствия атаки дрона на нефтезавод в Башкирии МЧС: насосная станция повреждена после атаки дрона на нефтезавод в Башкирии

Фото: Денис Бочаров/NEWS.RU

Строение насосной станции получило повреждения на территории нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии в результате атаки беспилотного летательного аппарата, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ. По данным ведомства, пожар не произошел, никто не пострадал.

Пожарные МЧС России совместно с ведомственными пожарными ликвидируют последствия происшествия в промзоне города Салават. Предварительно, повреждено строение насосной станции на территории предприятия. Пожара нет. Пострадавших нет, — сказано в сообщении.

В ликвидации последствий атаки БПЛА участвуют более 30 специалистов МЧС и шесть единиц техники. В ведомстве подчеркнули, что угрозы для жителей Салавата нет. Ситуацию держит на контроле главное управление МЧС РФ по Башкирии.

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что беспилотник совершил атаку на промзону Салавата около 13:00 по местному времени. По его словам, после удара рядом с одной из установок предприятия произошло задымление. Хабиров назвал атаку на завод «попыткой опорочить» празднование Дня Победы. Он отметил, что предприятие продолжает работу в штатном режиме.