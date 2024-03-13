Раскрыты последние слова экипажа Ил-76 SHOT: последними словами экипажа Ил-76 стал доклад о возгорании двигателя

Фото: vk.com/podslushano_ivanovo/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщил со ссылкой на источник, что последними словами экипажа разбившегося в Ивановской области самолета Ил-76 стал доклад о возгорании четвертого двигателя и вылетающих из него лопатках, повреждавших системы. По данным канала, если бы коммуникации не были повреждены, борт смог бы продолжить полет на трех двигателях. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

По данным SHOT, капитаном Ил-76 был 53-летний пилот Сергей С. из Твери. Как пишет канал, он вместе со вторым пилотом уводил горящий самолет от жилых домов.

По информации SHOT, командир воздушного судна окончил Суворовское военное училище и Тамбовское высшее военное авиационное училище летчиков имени Расковой. Как отмечает канал, в последние годы Сергей проживал в Оренбурге вместе с женой и двумя детьми.

SHOT отмечает, что основной версией причины крушения Ил-76 остается техническая неисправность. По его данным, на месте ЧП продолжает работать специальная комиссия.

Ранее SHOT сообщил, что при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области 12 марта погибли 16 человек. По данным канала, один человек на борту не был зарегистрирован, поэтому прежде публиковалась информация о 15 жертвах катастрофы.